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Талалаев обратился к игрокам «Балтики», пообещав выходные за победу над «Крыльями Советов»

Талалаев обратился к игрокам «Балтики», пообещав выходные за победу над «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к игрокам своей команды, пообещав два выходных дня после победы в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 над «Крыльями Советов» (2:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

«Когда играете хорошо, вас даже тренировать не надо. Два дня выходных всем!» — сказал Талалаев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Видео доступно на странице «Балтики» в социальной сети «ВКонтакте».

После трёх матчей «Крылья Советов» находятся на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды два набранных очка. «Балтика» с шестью очками поднялась на четвёртую строчку в чемпионате.

В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с московским «Спартаком» 16 августа.

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