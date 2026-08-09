Талалаев обратился к игрокам «Балтики», пообещав выходные за победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к игрокам своей команды, пообещав два выходных дня после победы в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 над «Крыльями Советов» (2:0).

«Когда играете хорошо, вас даже тренировать не надо. Два дня выходных всем!» — сказал Талалаев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Видео доступно на странице «Балтики» в социальной сети «ВКонтакте».

После трёх матчей «Крылья Советов» находятся на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды два набранных очка. «Балтика» с шестью очками поднялась на четвёртую строчку в чемпионате.

В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с московским «Спартаком» 16 августа.