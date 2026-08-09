Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о нулевой ничьей в матче с «Ростовом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал нулевую ничью в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Василий Казарцев.

«Плохой матч. Игра совсем не получилась. Понятно, что «Ростов» очень организованная команда, здорово оборонялись, высокий прессинг на протяжении всего матча, значит, физическая форма отличная. Мы сыграли ниже своих возможностей. Предстоит проанализировать, сделать выводы и готовиться к следующей игре», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре красно-синие 15 августа примут воронежский «Факел», а жёлто-синие в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».