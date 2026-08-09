Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал цели команды на сезон

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) назвал цели команды на сезон.

— Какая цель у ЦСКА на сезон? Каким итоговым местом вы будете довольны?

— Борьба за медали и трофеи однозначно.

— Топ-3 и кубок?

— Условно, и так можно сказать.

— При этом вы не говорите о чемпионстве. Команда не готова в полной мере бороться за чемпионство?

— Конечно, чемпионство является целью. Но говорить об этом в контексте, что только так или иначе — немного популизм и лукавство. Мы будем бороться за чемпионство, но при этом понимаем, что медали и кубок это тоже очень достойный результат, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.