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Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал цели команды на сезон

Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал цели команды на сезон
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) назвал цели команды на сезон.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

— Какая цель у ЦСКА на сезон? Каким итоговым местом вы будете довольны?
— Борьба за медали и трофеи однозначно.

— Топ-3 и кубок?
— Условно, и так можно сказать.

— При этом вы не говорите о чемпионстве. Команда не готова в полной мере бороться за чемпионство?
— Конечно, чемпионство является целью. Но говорить об этом в контексте, что только так или иначе — немного популизм и лукавство. Мы будем бороться за чемпионство, но при этом понимаем, что медали и кубок это тоже очень достойный результат, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

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