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Роман Бабаев: результаты ЦСКА — не катастрофа, верим в Игдисамова

Роман Бабаев: результаты ЦСКА — не катастрофа, верим в Игдисамова
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уровне доверия к главному тренеру команды Дмитрию Игдисамову.

— Какой лимит доверия у Дмитрия Игдисамова?
— После 3-го тура задавать вопрос о лимите доверия не совсем корректно. Да, в плане результатов, конечно, хотелось большего. Но я бы не назвал это катастрофой, которая предполагает говорить о кредите доверия. У Дмитрия Игоревича длительный контракт, мы в него верим, он работает. Понятно, что сложности есть. Но они могли бы быть при любом тренере. Здесь нет причинно-следственной связи, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После трёх матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

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