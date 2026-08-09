В ЦСКА оценили работу спортивного директора клуба Евгения Шевелёва

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал работу спортивного блока клуба и ситуацию с трансферами. 8 августа армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Мы видели скандирование фанатов в адрес спортивного директора, видим, что сделки срываются. Как вы оцените работу спортивного блока? Что будет с усилением?

— Мы нуждаемся в усилении, это очевидно. Были очень интересные кандидаты. К сожалению, не всё получилось. Но при этом необходимо подчеркнуть, что внутри клуба нет конфликта, который бы не позволял делать работу менее эффективно. Да, мы работаем, не удовлетворены тем, как складываются трансферные процессы. Но есть ещё время. В эти процессы вовлечён не только спортивный директор, но и я лично, и тренерский штаб согласовывает все кандидатуры. Не считаем правильным здесь пытаться найти крайнего и виноватого. Что касается заряда болельщиков, мы их очень ценим и уважаем их мнение, но считаю, что та форма, которая была выбрана для позиционирования своего мнения, некорректна.

— Как вы можете оценить работу спортивного директора за весь период, не только за это трансферное окно?

— Как вы прекрасно знаете, последние четыре года ЦСКА находится в очень сложных условиях работы на трансферном рынке, в отличие от других российских клубов, которым непросто, ЦСКА непросто вдвойне. На самом деле за этот период было проведено много хороших трансферов, многие ребята выходят на поле. Говорить сейчас о кредите доверия и выводах неправильно. Необходимо дождаться окончания трансферного окна. И тогда уже можно будет сказать, насколько эффективно работал спортивный блок и клуб в целом в этом направлении, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.