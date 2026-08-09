Лангович секретничал с Ятимовым, Альба обнимал Баринова. Фото ничьей ЦСКА — «Ростов»

8 августа на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоялся матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Ростов». В качестве главного арбитра выступил Василий Казарцев. Команды не смогли отличиться по ходу встречи, которая завершилась вничью со счётом 0:0.

Лучшие кадры матча ЦСКА – «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Команда Дмитрия Игдисамова продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей. В минувшем сезоне армейцы обыграли «Нижний Новгород» (2:1) и «Локомотив» (3:1), а на старте сезона-2026/2027 победили калининградскую «Балтику» (2:1) и сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Ростов» под руководством Джонатана Альбы ни разу не проиграл ЦСКА в основное время. Альба был назначен в феврале 2025 года.