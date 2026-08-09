Роман Бабаев: у ЦСКА есть деньги на усиление, трансферы срываются по объективным причинам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной кампании клуба, прокомментировав несостоявшийся переход нападающего турецкого «Гёзтепе» Жуана Сантоса.

— Говорят, что у ЦСКА есть деньги, но при этом этого усиления нет. В чём проблема?

— У ЦСКА есть деньги на усиления. Команду пополнил вратарь [Максим Бориско], который дебютировал в прошлом матче. Повторюсь, несколько трансферов сорвалось по объективным причинам. Где-то это было наше решение, как в частности по Жуану [Сантосу]. Интересный футболист, абсолютно все были изначально за, чтобы этот трансфер состоялся. Но в процессе переговоров сумма, на наш взгляд, превысила рациональную для этого трансфера. С учётом всех факторов, игровых характеристик футболиста мы посчитали неправильным тратить чуть ли не весь трансферный бюджет на это окно на одного игрока. Это было не решение спортивного блока и не провал в переговорном процессе. Это было решение клуба, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.