«Реал» рассматривает капитана «Ювентуса» как вариант для усиления полузащиты — Конур

Мадридский «Реал» ищет усиление для полузащиты и рассматривает в качестве одного из вариантов полузащитника и капитана «Ювентуса» Мануэля Локателли. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в социальной сети Х.

По информации источника, мадридский клуб обратил внимание на Локателли после того, как не смог подписать полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Сейчас «Реал» подбирает альтернативы на фоне слухов о возможном переходе испанского хавбека в «Барселону».

«Ювентус» не торопится отпускать Локателли дёшево. Игрок продлил контракт с туринским клубом до 2030 года. При этом «Ювентусу» нужно пополнить бюджет за счёт продажи футболистов: клуб уже подписал Рандаля Коло Муани и Керима-Сэма Алайбеговича и теперь должен освободить средства для новых трансферов.

Мануэль Локателли играет за «Ювентус» с 2021 года — на его счету 230 матчей за клуб. Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.