15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игдисамов ответил на вопрос, почему Мойзес не принимал участия в матче ЦСКА — «Ростов»

Игдисамов ответил на вопрос, почему Мойзес не принимал участия в матче ЦСКА — «Ростов»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос, почему защитник команды Мойзес не принял участия в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Я уже говорил, что у него было повреждение, которое не позволило ему набрать оптимальную форму. Ему нужно набирать её через игры чемпионата. Но Матеус Рейс очень хорошо выглядел в матче с «Локомотивом», поэтому мы приняли решение поставить его. С Мойзесом никаких проблем нет. Он большой профессионал и всё понимает», — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

После трёх матчей ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
В ЦСКА оценили работу спортивного директора клуба Евгения Шевелёва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android