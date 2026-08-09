Игдисамов ответил на вопрос, почему Мойзес не принимал участия в матче ЦСКА — «Ростов»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос, почему защитник команды Мойзес не принял участия в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

«Я уже говорил, что у него было повреждение, которое не позволило ему набрать оптимальную форму. Ему нужно набирать её через игры чемпионата. Но Матеус Рейс очень хорошо выглядел в матче с «Локомотивом», поэтому мы приняли решение поставить его. С Мойзесом никаких проблем нет. Он большой профессионал и всё понимает», — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

После трёх матчей ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.