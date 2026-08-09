Игдисамов оценил физическое состояние ЦСКА после трёх туров РПЛ-2026/2027

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил физическое состояние своей команды после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

— Когда, на ваш взгляд, команда будет на пике своей формы?

— Мы и сейчас в хорошей физической форме. Здесь вопрос больше связан с единоборствами и тактическими перестроениями, а не с физикой. В матче с «Локомотивом» мы их перебегали и по общей дистанции, и по высокоинтенсивным действиям. Находимся в хорошем состоянии, которое должно позволять нам проводить качественные матчи, — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

После трёх матчей ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.