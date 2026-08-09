15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игдисамов оценил физическое состояние ЦСКА после трёх туров РПЛ-2026/2027

Игдисамов оценил физическое состояние ЦСКА после трёх туров РПЛ-2026/2027
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил физическое состояние своей команды после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

— Когда, на ваш взгляд, команда будет на пике своей формы?
— Мы и сейчас в хорошей физической форме. Здесь вопрос больше связан с единоборствами и тактическими перестроениями, а не с физикой. В матче с «Локомотивом» мы их перебегали и по общей дистанции, и по высокоинтенсивным действиям. Находимся в хорошем состоянии, которое должно позволять нам проводить качественные матчи, — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

После трёх матчей ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
Игдисамов ответил на вопрос, почему Мойзес не принимал участия в матче ЦСКА — «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android