15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Из-за них страдает качество игры». Радимов сравнил Игдисамова и Челестини в ЦСКА

«Из-за них страдает качество игры». Радимов сравнил Игдисамова и Челестини в ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сравнил действия главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова с работой прошлого наставника красно-синих Фабио Челестини.

«У прошлого тренера ЦСКА Челестини не было контакта с футболистами. Сейчас получается то же самое. Игдисамов меняет лидеров команды раз за разом, и мне сложно как-то объяснить эти замены. Из-за них страдает качество игры. Как бы армейцам второй год подряд не наступить на те же грабли!» — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА при Игдисамове сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). После трёх матчей красно-синие с пятью очками располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
«Ростов» не проиграл ЦСКА в основное время в шестом матче подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android