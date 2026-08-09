«Из-за них страдает качество игры». Радимов сравнил Игдисамова и Челестини в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сравнил действия главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова с работой прошлого наставника красно-синих Фабио Челестини.

«У прошлого тренера ЦСКА Челестини не было контакта с футболистами. Сейчас получается то же самое. Игдисамов меняет лидеров команды раз за разом, и мне сложно как-то объяснить эти замены. Из-за них страдает качество игры. Как бы армейцам второй год подряд не наступить на те же грабли!» — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА при Игдисамове сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). После трёх матчей красно-синие с пятью очками располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.