УЕФА намерен расследовать деятельность Инфантино из-за скандала с любовницей — источник

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает возможность проведения проверки всей 16-летней деятельности Джанни Инфантино в структуре её организации. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Поводом послужила информация о выплате шестизначной компенсации женщине, с которой у функционера якобы были отношения, во время его работы генеральным секретарём.

По данным источника издания, сведения о том, что Инфантино выплачивал шестизначную компенсацию женщине, с которой у функционера якобы были отношения, во время его работы генеральным секретарём УЕФА, вызвали серьёзную обеспокоенность в штаб-квартире европейской организации. Отмечается, что среди руководителей УЕФА растёт поддержка проведения полного расследования деятельности Инфантино в период его работы здесь с 2000 по 2016 год.

Утверждается, что в Союзе намерены выяснить обстоятельства выделения средств и их влияние на кадровые назначения при руководстве Инфантино.

Джанни Инфантино является действующим президентом Международной федерации футбола (ФИФА). В 2016 году он покинул пост генерального секретаря УЕФА и возглавил ФИФА, сменив Зеппа Блаттера.