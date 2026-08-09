Сафонова освистали после замены в матче с «Манчестер Юнайтед» из-за столкновения с Зиркзее

Издание The Guardian сообщило, что российского голкипера «ПСЖ» Матфея Сафонова освистали после замены в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» из-за столкновения с нападающим Джошуа Зиркзее.

«Мбемо мог бы оформить дубль, если бы не отличная игра голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Однако российский вратарь покинул поле под свист трибун после того, как избежал наказания за жёсткое столкновение с Джошуа Зиркзее далеко за пределами своей штрафной. В официальном матче подобный эпизод вполне мог бы привести к наказанию Сафонова», — написано в статье издания.

Матвей Сафонов отыграл 77 минут и пропустил один мяч.