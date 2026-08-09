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Сафонова освистали после замены в матче с «Манчестер Юнайтед» из-за столкновения с Зиркзее

Сафонова освистали после замены в матче с «Манчестер Юнайтед» из-за столкновения с Зиркзее
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Издание The Guardian сообщило, что российского голкипера «ПСЖ» Матфея Сафонова освистали после замены в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» из-за столкновения с нападающим Джошуа Зиркзее.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Мбайе – 2'     1:1 Мбемо – 32'    

«Мбемо мог бы оформить дубль, если бы не отличная игра голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Однако российский вратарь покинул поле под свист трибун после того, как избежал наказания за жёсткое столкновение с Джошуа Зиркзее далеко за пределами своей штрафной. В официальном матче подобный эпизод вполне мог бы привести к наказанию Сафонова», — написано в статье издания.

Матвей Сафонов отыграл 77 минут и пропустил один мяч.

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