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Педри кардинально изменил имидж, выполнив эксцентричное обещание, данное во время ЧМ-2026

Педри кардинально изменил имидж, выполнив эксцентричное обещание, данное во время ЧМ-2026
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Полузащитник «Барселоны» Педри предстал с неожиданным белым оттенком волос, выполнив эксцентричное обещание, которое дал во время чемпионата мира 2026 года.

Футболист каталонцев и сборной Испании ещё во время групповой стадии мирового первенства пообещал перекрасить волосы в случае победы на турнире и сделал это спустя несколько недель после финала соревнований перед своим возвращением к тренировках во время предсезонных сборов.

Фото: Соцсети Педри

Фото: Соцсети Педри

Полузащитник подписал фотографию с белыми волосами следующим образом: «Ну, вот и всё. Обещания нужно сдерживать. Чемпион мира = Педро Рубио. И теперь я обещаю не удалять этот пост».

Ранее защитник сборной Испании Марк Кукурелья заплёл волосы в косички и сделал татуировку с лицом главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте в честь победы на ЧМ-2026. Кроме того, одноклубник Педри испанский хавбек Гави также покрасил волосы, но в розовый цвет. Оба футболиста также давали публичные обещания и выполнили их.

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Гави кардинально изменил имидж, выполнив эксцентричное обещание, данное во время ЧМ-2026
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