Радимов обозначил проблему ЦСКА и ответил, смогут ли армейцы бороться за топ-3 в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о главной проблеме армейцев в сезоне-2026/2027, а также рассказал, сможет ли команда в текущих условиях побороться за топ-3 в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Понятно, что у команды [ЦСКА] проблемы в атаке, и мне кажется, что ЦСКА нужен центральный нападающий. Думаю, что с нынешним составом ЦСКА невозможно бороться за топ-3 чемпионата», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА при новом тренере Дмитрии Игдисамове сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). После трёх матчей красно-синие с пятью очками располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.