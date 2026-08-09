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«Не согласен, что не работает». Игдисамов — о связке Баринова, Кисляка и Облякова в ЦСКА

«Не согласен, что не работает». Игдисамов — о связке Баринова, Кисляка и Облякова в ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил связку Дмитрия Баринова, Матвея Кисляка и Ивана Облякова в матче с «Ростовом» (0:0).

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08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

— Сегодня с первых минут на поле был треугольник Баринов — Кисляк — Обляков. Не кажется ли вам, что он работает не так, как хотелось бы?
— Не согласен, что треугольник не работает. Мы выбираем состав на каждую конкретную игру, исходя из состояния и готовности футболистов, а также того, как они провели предыдущую игру. Мы решили, что в этой игре треугольник даст нам больше другого расклада. И проведённые после замены не показали большего качества, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

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