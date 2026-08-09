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«Этого я не понимаю». Гришин высказался об игре «Балтики» и назвал её позицию в РПЛ

«Этого я не понимаю». Гришин высказался об игре «Балтики» и назвал её позицию в РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о футболе калининградской «Балтики» под руководством Андрея Талалаева в сезоне-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мне непонятно, как тренеры команд РПЛ не могут найти противоядие к игре «Балтики». Балтийцы играют в очень простой футбол. Опора на стандарты, ауты. Сначала «Балтика» забивает быстрый гол, а потом ё футболисты играют персонально и при отборе мяча первым пасом выбивают мяч вперёд за спины защитникам. Это вся игра «Балтики»! Ничего сложного, и так каждый раз. Почему к ней не могут приспособиться — этого я не понимаю. Думаю, что «Балтика» в нынешнем состоянии способна продержаться в серединке таблицы до конца чемпионата. Где-то в районе седьмого места», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 3-го тура РПЛ «Балтика» победила «Крылья Советов» (2:0). После трёх туров «Балтика» с шестью очками поднялась на четвёртую строчку в чемпионате.

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