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Издание Sofascore выставило оценку Сафонову за матч «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед»

Издание Sofascore выставило оценку Сафонову за матч «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед»
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Издание Sofascore выставило оценку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Сафонов отыграл 77 минут и пропустил один мяч.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Мбайе – 2'     1:1 Мбемо – 32'    

Издание выставило россиянину оценку 6,9. Лучшую оценку в «ПСЖ» получил Лукас Бералдо – 7,6.

Напомним, ранее «ПСЖ» разгромно проиграл «Мальорке» со счётом 0:3 в товарищеском матче. В той встрече россиянин пропустил два гола и был заменён после первого тайма.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон-2025/2026 во французской Лиге 1, став чемпионом турнира. Команда набрала 76 очков в 34 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА прошедшего сезона «ПСЖ» в финале одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занял третье место, заработав 71 очко в 38 матчах.

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