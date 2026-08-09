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«ПСЖ» сообщил «Барселоне», что согласовал с Ферраном Торресом условия контракта — Романо

«ПСЖ» сообщил «Барселоне», что согласовал с Ферраном Торресом условия контракта — Романо
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«Пари Сен-Жермен» официально уведомил «Барселону» о достигнутой устной договорённости по личным условиям с испанским нападающим Ферраном Торресом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, «ПСЖ» сообщил «Барселоне», что вскоре сделает предложение по переходу Феррана, поскольку переговоры между клубами должны активизироваться в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что французский клуб выкупит у каталонцев автора решающего мяча в финале последнего чемпионата мира за сумму около € 50 млн. C cамим игроком уже согласован контракт на четыре года.

Ферран Торрес играет за «Барселону» с января 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити». С клубом он выиграл семь трофеев внутри Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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