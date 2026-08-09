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Флик ответил на вопрос о возможном переходе Феррана Торреса из «Барселоны» в «ПСЖ»

Флик ответил на вопрос о возможном переходе Феррана Торреса из «Барселоны» в «ПСЖ»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном уходе из команды испанского нападающего Феррана Торреса, которого связывают с трансфером во французский «Пари Сен-Жермен».

«Переход Феррана в «ПСЖ»? Я сосредоточен на команде и на этих двух матчах. Я уважаю всех игроков и ничего не знаю о ситуации на данный момент», — приводит слова Флика с пресс-конференции популярный аккаунт в соцсети X The Touchline.

Ферран Торрес играет за «Барселону» с января 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити». С клубом он выиграл семь трофеев внутри Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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