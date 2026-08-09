В «Интер Майами» отреагировали на смерть отца Лионеля Месси

В «Интер Майами» отреагировали на смерть отца нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе.

«Наши сердца сейчас с нашим капитаном Лео и всей семьёй Месси», — написано на официальной странице «Интер Майами» в социальной сети X.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Лионель часто общался с отцом по телефону, узнавал про здоровье, которое, казалось, временами улучшалось, но болезнь всё равно была слишком серьёзной.