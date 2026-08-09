15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Интер Майами» отреагировали на смерть отца Лионеля Месси

В «Интер Майами» отреагировали на смерть отца Лионеля Месси
Комментарии

В «Интер Майами» отреагировали на смерть отца нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе.

«Наши сердца сейчас с нашим капитаном Лео и всей семьёй Месси», — написано на официальной странице «Интер Майами» в социальной сети X.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Лионель часто общался с отцом по телефону, узнавал про здоровье, которое, казалось, временами улучшалось, но болезнь всё равно была слишком серьёзной.

Материалы по теме
«Он старается делать для сына всё». Месси лишился главного человека в своей жизни
«Он старается делать для сына всё». Месси лишился главного человека в своей жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android