«Никогда не видел такой концентрации пяток». Шнякин — о матче ЦСКА с «Ростовом»

Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о матче 3-го тура между ЦСКА и «Ростовом» в РПЛ.

«Матч ЦСКА – «Ростов» удивителен! Никогда в жизни не видел ТАКОЙ концентрации пяток в НАСТОЛЬКО деревянненьком матче. Будто соревновались в этом», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Факелом», а «Ростов» сыграет с «Рубином». Оба матча пройдут 15 августа.