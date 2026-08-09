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«Никогда не видел такой концентрации пяток». Шнякин — о матче ЦСКА с «Ростовом»

«Никогда не видел такой концентрации пяток». Шнякин — о матче ЦСКА с «Ростовом»
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Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о матче 3-го тура между ЦСКА и «Ростовом» в РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Матч ЦСКА – «Ростов» удивителен! Никогда в жизни не видел ТАКОЙ концентрации пяток в НАСТОЛЬКО деревянненьком матче. Будто соревновались в этом», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Факелом», а «Ростов» сыграет с «Рубином». Оба матча пройдут 15 августа.

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