Между Фликом и Торресом состоялся телефонный разговор. Инсайдер раскрыл детали

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и нападающий каталонской команды Ферран Торрес поговорили по телефону о будущем испанца в футболе. Форвард сообщил о своих намерениях уйти, а немецкий специалист ответил.

«Разговор Феррана с Фликом:

— Тренер, я хочу уйти. «Пари Сен-Жермен» ждёт меня. Моё намерение — не продолжать играть здесь, — заявил Торрес.

— Я понимаю твоё решение, желаю тебе удачи, — уважил испанца немецкий наставник», — приводит слова Флика и Торреса журналист и инсайдер из Каталонии Жерар Ромеро в соцсети X в аккаунте Jintajes FC.

Феррану Торресу 26 лет. Играет за «Барселону» с января 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити». С клубом он выиграл семь трофеев внутри Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.