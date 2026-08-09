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Между Фликом и Торресом состоялся телефонный разговор. Инсайдер раскрыл детали

Между Фликом и Торресом состоялся телефонный разговор. Инсайдер раскрыл детали
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и нападающий каталонской команды Ферран Торрес поговорили по телефону о будущем испанца в футболе. Форвард сообщил о своих намерениях уйти, а немецкий специалист ответил.

«Разговор Феррана с Фликом:
— Тренер, я хочу уйти. «Пари Сен-Жермен» ждёт меня. Моё намерение — не продолжать играть здесь, — заявил Торрес.
— Я понимаю твоё решение, желаю тебе удачи, — уважил испанца немецкий наставник», — приводит слова Флика и Торреса журналист и инсайдер из Каталонии Жерар Ромеро в соцсети X в аккаунте Jintajes FC.

Феррану Торресу 26 лет. Играет за «Барселону» с января 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити». С клубом он выиграл семь трофеев внутри Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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