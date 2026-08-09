Polymarket назвал фаворитов Лиги чемпионов — 2026/2027

Сайт Polymarket в процентах оценил шансы некоторых команд на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Согласно оценкам платформы, специализирующейся на оценке вероятностей тех или иных событий, фаворитом главного еврокубкового турнира являются сразу три команды — «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «Бавария».

Вероятность победы испанского, французского и немецкого грандов в ЛЧ перед стартом общего этапа соревнования составляет 14%. Далее с 13% располагается команда Англии «Манчестер Сити».

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.