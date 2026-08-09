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Неймар может воссоединиться с Месси в «Интер Майами» — источник

Неймар может воссоединиться с Месси в «Интер Майами» — источник
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Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар может перейти в «Интер Майами» в январе 2027 года, сообщает LIBERTA DEPRE в социальной сети X со ссылкой на Фелипе Мело.

По данным источника, существует реальная вероятность, что Неймар с января 2027 года будет выступать за «Интер Майами». Американский клуб, за который уже играют Лионель Месси, Каземиро и Луис Суарес, считается наиболее вероятным местом продолжения карьеры 10-го номера «Сантоса».

По данным источника, именно «Интер Майами» может стать клубом, в котором Неймар завершит профессиональную карьеру.

Ранее Неймар выступал вместе с Месси в «Барселоне» и «ПСЖ».

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