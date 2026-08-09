15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира Альмада перешёл из «Атлетико» в «Ривер Плейт»

Чемпион мира Альмада перешёл из «Атлетико» в «Ривер Плейт»
Комментарии

Полузащитник сборной Аргентины чемпион мира 2022 года Тьяго Альмада перешёл в «Ривер Плейт» из мадридского «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Контракт рассчитан на три с половиной года.

Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский клуб заплатит за Альмаду 20 млн, что станет рекордной покупкой в истории чемпионата Аргентины. При этом «Атлетико» сохраняет за собой право обратного выкупа за 40 млн, если передумает до декабря 2027 года.

Альмада выступал за «Атлетико» с лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провёл 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

Материалы по теме
Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Луису Энрике зашли в тупик, известна причина — Globo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android