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Лионель Месси пропускает матч «Интер Майами» из-за смерти отца

Лионель Месси пропускает матч «Интер Майами» из-за смерти отца
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Аргентинский нападающий Лионель Месси пропускает матч «Интер Майами» в Кубке лиг MLS + MX с «Монтерреем» из-за смерти отца Хорхе. Форвард не попал в заявку команды.

Кубок лиг MLS + MX . Кубок лиг MLS + MX. 2-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
1 : 2
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1:0 Де Пауль – 32'     1:1 Кейперс – 47'     1:2 Росси – 90'    

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Действующее соглашение аргентинца с американским клубом рассчитано до 2028 года.

Ранее стало известно о смерти Хорхе Месси в одной из клиник Росарио. Отец футболиста скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни, характер которой не уточнялся. Лионель регулярно созванивался с отцом и следил за его состоянием, которое временами улучшалось, однако болезнь в итоге оказалась слишком серьёзной.

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