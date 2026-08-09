Лионель Месси пропускает матч «Интер Майами» из-за смерти отца

Аргентинский нападающий Лионель Месси пропускает матч «Интер Майами» в Кубке лиг MLS + MX с «Монтерреем» из-за смерти отца Хорхе. Форвард не попал в заявку команды.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Действующее соглашение аргентинца с американским клубом рассчитано до 2028 года.

Ранее стало известно о смерти Хорхе Месси в одной из клиник Росарио. Отец футболиста скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни, характер которой не уточнялся. Лионель регулярно созванивался с отцом и следил за его состоянием, которое временами улучшалось, однако болезнь в итоге оказалась слишком серьёзной.