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«Впечатляющий матч». Журналист The Athletic — об игре Сафонова с «Манчестер Юнайтед»

«Впечатляющий матч». Журналист The Athletic — об игре Сафонова с «Манчестер Юнайтед»
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Журналист издания The Athletic Макс Мэтьюз отреагировал на игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Мбайе – 2'     1:1 Мбемо – 32'    

«Матвей Сафонов проводит впечатляющий матч в воротах. Россиянин изначально не рассматривался как основной голкипер — ожидалось, что первым номером станет Люка Шевалье. Однако в прошлом сезоне Сафонов очень хорошо проявил себя в составе «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов. Сегодня он продолжает демонстрировать отличную форму. Именно благодаря Сафонову «ПСЖ» по-прежнему сохраняет ничейный счёт. Мбемо уже мог оформить хет-трик!» — написал журналист в статье The Athletic.

Матвей Сафонов отыграл 77 минут и пропустил один мяч.

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