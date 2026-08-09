«Впечатляющий матч». Журналист The Athletic — об игре Сафонова с «Манчестер Юнайтед»

Журналист издания The Athletic Макс Мэтьюз отреагировал на игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Матвей Сафонов проводит впечатляющий матч в воротах. Россиянин изначально не рассматривался как основной голкипер — ожидалось, что первым номером станет Люка Шевалье. Однако в прошлом сезоне Сафонов очень хорошо проявил себя в составе «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов. Сегодня он продолжает демонстрировать отличную форму. Именно благодаря Сафонову «ПСЖ» по-прежнему сохраняет ничейный счёт. Мбемо уже мог оформить хет-трик!» — написал журналист в статье The Athletic.

Матвей Сафонов отыграл 77 минут и пропустил один мяч.