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«Спасибо арбитру за эти 10 секунд». Шнякин — о борьбе в игре «Балтики» и «Крыльев Советов»

«Спасибо арбитру за эти 10 секунд». Шнякин — о борьбе в игре «Балтики» и «Крыльев Советов»
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Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о силовой борьбе в матче 3-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика» (0:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

«Спасибо арбитру Чистякову за эти 10 секунд. Таких раздвинутых рамок борьбы и единообразия судейских решений мы все и хотим. Отлично понимаю и Рахмановича, и Оффора, потому что вот так — жопой к воротам — и играл всю жизнь:) Знаю, что значат эти бесконечные толчки и захваты. Но и мы, ЦФ под 190, не ласковые ромашки. Мне нравится, когда большим ребятам — защитникам и нападам — позволяют чуть грязи дать. Без лишнего свиста», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

На данный момент «Балтика» занимает четвёртое место в РПЛ, набрав шесть очков. «Крылья Советов» находятся на 11-м месте, записав в свой актив два очка.

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