«Спасибо арбитру за эти 10 секунд». Шнякин — о борьбе в игре «Балтики» и «Крыльев Советов»

Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о силовой борьбе в матче 3-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика» (0:2).

«Спасибо арбитру Чистякову за эти 10 секунд. Таких раздвинутых рамок борьбы и единообразия судейских решений мы все и хотим. Отлично понимаю и Рахмановича, и Оффора, потому что вот так — жопой к воротам — и играл всю жизнь:) Знаю, что значат эти бесконечные толчки и захваты. Но и мы, ЦФ под 190, не ласковые ромашки. Мне нравится, когда большим ребятам — защитникам и нападам — позволяют чуть грязи дать. Без лишнего свиста», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

На данный момент «Балтика» занимает четвёртое место в РПЛ, набрав шесть очков. «Крылья Советов» находятся на 11-м месте, записав в свой актив два очка.