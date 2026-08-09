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Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил замену Лусиано Гонду в матче с «Ростовом»

Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил замену Лусиано Гонду в матче с «Ростовом»
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил замену нападающего Лусиано Гонду в матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0). Гонду был заменён на 59-й минуте встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

— Почему вы заменили Лусиано Гонду?
— Во втором тайме в первой линии стало меньше качества, поэтому надо было освежить нападение. К тому же Тамерлан хорошо сыграл против «Локомотива». Он вышел свежим, стал навязывать борьбу. Одной из наших целей было доставлять мяч в штрафную с фланга, поэтому мы поменяли Кругового так, чтобы он подавал левой ногой. Так что мы рассчитывали на свежесть Тамерлана и его способность навязывать борьбу, — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.

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