Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил замену Лусиано Гонду в матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил замену нападающего Лусиано Гонду в матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0). Гонду был заменён на 59-й минуте встречи.

— Почему вы заменили Лусиано Гонду?

— Во втором тайме в первой линии стало меньше качества, поэтому надо было освежить нападение. К тому же Тамерлан хорошо сыграл против «Локомотива». Он вышел свежим, стал навязывать борьбу. Одной из наших целей было доставлять мяч в штрафную с фланга, поэтому мы поменяли Кругового так, чтобы он подавал левой ногой. Так что мы рассчитывали на свежесть Тамерлана и его способность навязывать борьбу, — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

После этой игры ЦСКА с пятью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с четырьмя очками находится на седьмом месте.