«Галатасарай» и «Локо» достигли соглашения по всем условиям трансфера Батракова — источник

«Галатасарай» достиг соглашения с московским «Локомотивом» по всем условиям трансфера российского полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщает турецкий журналист Угур Узтурк в соцсети X.

По информации источника, Батраков является приоритетной целью «Галатасарая» в это трансферное окно, а его переход как никогда близок к завершению. Отмечается, что предложение «Галатасарая» по Батракову составляет € 25 млн с учётом бонусов.

Подчёркивается, что президент турецкой команды Дурсун Озбек одобрил сумму предложения за Батракова. В данный момент ведутся переговоры касательно выезда игрока из России. При переходе футболистов из России действуют иные процедуры, которые согласовываются сейчас. Комиссия агентов в упомянутые суммы не входит.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека красно-зелёных был заинтересован французский «ПСЖ». Батраков — воспитанник системы железнодорожников, за первую команду он провёл 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.