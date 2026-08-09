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В «Бенфике» высказались о возможном уходе Анатолия Трубина

В «Бенфике» высказались о возможном уходе Анатолия Трубина
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Главный тренер «Бенфики» Марку Силва прокомментировал ситуацию вокруг украинского вратаря Анатолия Трубина на фоне слухов о возможном уходе футболиста из клуба.

«Что касается трансферного рынка, он не влияет на мои решения как тренера. Я говорил это несколько недель назад в случае Антониу Силвы, и здесь не должно быть иначе. В заявке будут игроки «Бенфики», сосредоточенные на клубе и задаче этого сезона — в клубе, который не становился чемпионом уже три года. Весь фокус должен быть именно на этом. Трансферный рынок оказывает влияние, пока он открыт, но как тренер я должен обеспечить, чтобы игроки были сосредоточены на целях. Что касается трансферного рынка — никаких серьёзных разговоров нет», — сказал Силва на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Трубин может покинуть «Бенфику» этим летом. Украинец начал сезон в стартовом составе, однако в матче квалификации Лиги Европы с «Хартс» (6:1) остался в запасе — с первых минут сыграл Самуэл Суареш.

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