«Интер Майми» без Месси в составе проиграл «Монтеррею» в Кубке лиг. У Де Пауля — гол

«Интер Майами» проиграл «Монтеррею» со счётом 1:2 в матче 2-го тура Кубка лиг MLS и MX. Встреча прошла на стадионе Nu Stadium в Майами (США).

Счёт на 32-й минуте открыл Родриго Де Пауль. Аргентинец забил после атаки «Интер Майами» и вывел хозяев вперёд. В начале второго тайма «Монтеррей» сравнял счёт: на 47-й минуте отличился Уго Кейперс. Победный гол мексиканский клуб забил уже в компенсированное время. На 90+7-й минуте Диего Росси принёс «Монтеррею» победу.

Отметим, что команда Гильермо Ойоса провела матч без Лионеля Месси. Аргентинец пропустил встречу после смерти своего отца Хорхе Месси, который скончался 8 августа в возрасте 68 лет.