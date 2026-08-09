15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майми» без Месси в составе проиграл «Монтеррею» в Кубке лиг. У Де Пауля — гол

«Интер Майми» без Месси в составе проиграл «Монтеррею» в Кубке лиг. У Де Пауля — гол
Комментарии

«Интер Майами» проиграл «Монтеррею» со счётом 1:2 в матче 2-го тура Кубка лиг MLS и MX. Встреча прошла на стадионе Nu Stadium в Майами (США).

Кубок лиг MLS + MX . Кубок лиг MLS + MX. 2-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
1 : 2
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1:0 Де Пауль – 32'     1:1 Кейперс – 47'     1:2 Росси – 90'    

Счёт на 32-й минуте открыл Родриго Де Пауль. Аргентинец забил после атаки «Интер Майами» и вывел хозяев вперёд. В начале второго тайма «Монтеррей» сравнял счёт: на 47-й минуте отличился Уго Кейперс. Победный гол мексиканский клуб забил уже в компенсированное время. На 90+7-й минуте Диего Росси принёс «Монтеррею» победу.

Отметим, что команда Гильермо Ойоса провела матч без Лионеля Месси. Аргентинец пропустил встречу после смерти своего отца Хорхе Месси, который скончался 8 августа в возрасте 68 лет.

Сетка Кубка лиг МЛС
Календарь Кубка лиг МЛС
Материалы по теме
«Он старается делать для сына всё». Месси лишился главного человека в своей жизни
«Он старается делать для сына всё». Месси лишился главного человека в своей жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android