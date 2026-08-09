15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 августа
Комментарии

Сегодня, 9 августа, продолжится 5-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодняшний игровой день.

Расписание матчей 5-го тура Первой лиги (время московское):

9 августа, воскресенье:

  • 8:00. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома;
  • 17:00. «КАМАЗ» — «Волга» Ульяновск;
  • 18:30. «Ротор» — «Челябинск»;
  • 19:00. «Велес» — «Ленинградец».

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. На втором месте с 10 очками идёт «Урал». Третье место занимает с девятью очками «Велес»

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 8 августа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android