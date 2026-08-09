Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 августа
Сегодня, 9 августа, продолжится 5-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодняшний игровой день.
Расписание матчей 5-го тура Первой лиги (время московское):
9 августа, воскресенье:
- 8:00. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома;
- 17:00. «КАМАЗ» — «Волга» Ульяновск;
- 18:30. «Ротор» — «Челябинск»;
- 19:00. «Велес» — «Ленинградец».
По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. На втором месте с 10 очками идёт «Урал». Третье место занимает с девятью очками «Велес»
В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.
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