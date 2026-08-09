Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 августа

Сегодня, 9 августа, продолжится 5-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодняшний игровой день.

Расписание матчей 5-го тура Первой лиги (время московское):

9 августа, воскресенье:

8:00. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома;

17:00. «КАМАЗ» — «Волга» Ульяновск;

18:30. «Ротор» — «Челябинск»;

19:00. «Велес» — «Ленинградец».

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. На втором месте с 10 очками идёт «Урал». Третье место занимает с девятью очками «Велес»

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.