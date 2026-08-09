«ПСЖ» в шаге от покупки нового вратаря за € 36 млн — Николо Скира

Голкипер «Пармы» Дзион Судзуки может продолжить карьеру во французском чемпионате. Японский вратарь близок к переходу в «ПСЖ», утверждает инсайдер Николо Скира в соцсети Х.

По информации журналиста, парижский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста € 36 млн. Стороны также обсуждают соглашение, рассчитанное до 2031 года.

Фабрицио Романо сообщает о несколько иной структуре сделки — € 35 млн с учётом бонусов. Ранее такую же сумму называла L'Equipe.

Судзуки перебрался в «Парму» летом 2024 года из бельгийского «Сент-Трюйдена» за € 7,5 млн. В минувшем сезоне японец провёл 22 матча, пропустил 30 голов и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Также Судзуки принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Японии. Команда дошла до 1/16 финала турнира.