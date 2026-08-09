Леандро Паредес может перейти в топовый европейский клуб — ESPN

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Бока Хуниорс» Леандро Паредесу и уже направил аргентинскому клубу предложение по трансферу игрока. Об этом сообщает журналист ESPN Мартин Аревало.

Миланский клуб намерен усилить центральную зону до закрытия летнего трансферного окна. При этом для завершения сделки потребуется договориться с самим футболистом об условиях личного контракта.

Кроме того, «россонери» необходимо разгрузить состав: переход Паредеса может состояться только после продажи нескольких нынешних полузащитников.

32-летний Паредес вернулся в «Бока Хуниорс» и провёл за аргентинский клуб 42 матча, в которых забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.