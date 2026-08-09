15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леандро Паредес может перейти в топовый европейский клуб — ESPN

Леандро Паредес может перейти в топовый европейский клуб — ESPN
Комментарии

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Бока Хуниорс» Леандро Паредесу и уже направил аргентинскому клубу предложение по трансферу игрока. Об этом сообщает журналист ESPN Мартин Аревало.

Миланский клуб намерен усилить центральную зону до закрытия летнего трансферного окна. При этом для завершения сделки потребуется договориться с самим футболистом об условиях личного контракта.

Кроме того, «россонери» необходимо разгрузить состав: переход Паредеса может состояться только после продажи нескольких нынешних полузащитников.

32-летний Паредес вернулся в «Бока Хуниорс» и провёл за аргентинский клуб 42 матча, в которых забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.

Материалы по теме
Отмена красной карточки Паредеса, решение Месси уйти из сборной. Главные события 21 июля
Отмена красной карточки Паредеса, решение Месси уйти из сборной. Главные события 21 июля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android