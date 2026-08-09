Лионель Месси прибыл в Росарио для участия в церемонии прощания с отцом

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в Росарио после смерти своего отца Хорхе Месси. Об этом сообщил журналист Марио Науфаль в соцсети X.

По информации источника, футболист направился непосредственно на церемонию прощания с отцом, который скончался менее суток назад после продолжительной болезни.

Прощание с Хорхе Месси пройдёт в закрытом формате на кладбище El Prado. На церемонии будут присутствовать только близкие родственники.

Фото: Скрин из соцсетей

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется.

В Росарио Месси прилетел со своей супругой и детьми.