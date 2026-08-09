Стали известны подробности церемонии прощания с отцом Лионеля Месси

Появились новые подробности церемонии прощания с Хорхе Месси — отцом капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

По информации авторитетного аргентинского журналиста Эдуардо Фейнманна, прощание пройдёт в закрытом семейном формате. На церемонии будут присутствовать только родственники.

Также сообщается, что ни один футбольный функционер не отправится в Росарио для участия в прощании. Такое решение принято из уважения к семье Месси.

«Всё пройдёт в закрытой, семейной обстановке, где главным будет уважение ко всей семье. Прощание будет только для родственников. Ни один руководитель не поедет в Росарио», — заявил Фейнманн на своей странице в соцсети Х.

Несколько часов назад Лионель Месси прилетел в Росарио для участия в траурных мероприятиях.