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«Сейчас он бы помог нашей команде». Полузащитник «Акрона» Лончар — о Дзюбе

«Сейчас он бы помог нашей команде». Полузащитник «Акрона» Лончар — о Дзюбе
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар считает, что возвращение нападающего Артёма Дзюбы могло бы усилить тольяттинскую команду.

«Дзюба уже приходил к нам на предсезонный сбор в Москве. Смотрел товарищеский матч. Мы с «Балтикой» тогда играли. Я думаю, что сейчас он бы помог нашей команде. 100%, что он помог бы нам», — сказал Лончар в эфире «Матч ТВ».

37-летний форвард посетил матч 3-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном», завершившийся со счётом 0:0. Дзюба ранее выступал за оба клуба, а в мае покинул «Акрон» и с тех пор остаётся без команды.

После трёх туров тольяттинцы записали в свой актив одно очко и занимают 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт 15 августа на выезде с «Родиной».

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