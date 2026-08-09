Бруно Гимарайнс эмоционально попрощался с «Ньюкаслом»

Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимарайнс попрощался с «Ньюкаслом» и болельщиками клуба.

«Это одно из самых тяжёлых решений в моей жизни. Когда я пришёл в клуб, он находился в непростом положении, и я невероятно горжусь тем, чего нам удалось добиться вместе.

Я полюбил это место. И я действительно это имею в виду. С первого дня болельщики, партнёры по команде, Эдди и весь персонал, а также все, кто связан с клубом, помогли мне и моей семье почувствовать себя здесь как дома.

Я благодарю PIF, нашего председателя Ясира Аль-Румайяна и Джейми Рубена за всё, что они сделали для меня и этого футбольного клуба. Также хочу поблагодарить Дэвида и Росса за огромное уважение ко мне на протяжении всего этого процесса. Они сделали всё возможное, чтобы сохранить меня в «Ньюкасле», и я очень благодарен за время, которое мы провели вместе.

Этот переход даётся мне очень тяжело, потому что «Ньюкасл» значит для меня очень многое. Но я хотел попробовать что-то новое в своей жизни. Я чувствую, что готов к новому вызову для себя и своей семьи. У меня состоялся очень позитивный разговор с Маттиасом Яйссле, и я ухожу с пониманием, что клуб находится в очень надёжных руках.

Болельщики, слов «спасибо» никогда не будет достаточно, но я говорю это от всего сердца. Я всегда буду гордиться тем, что был частью пути этого клуба. Спасибо вам за всё», — приводит слова Гимарайнса официальный сайт «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и Бруно согласовали трансфер за сумму в £ 75 млн (€ 87,75 млн). С самим футболистом, по информации СМИ, был согласован контракт на пять сезонов — до лета 2031 года.