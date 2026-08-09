«Этот стиль футбола идеально подходит мне». Бруно Гимарайнс — об игре «Арсенала»

Новоиспечённый полузащитник «Арсенала» Бруно Гимарайнс оценил уровень полузащиты «канониров».

«На мой взгляд, полузащита «Арсенала» — одна из лучших в Европе. Здесь собраны великолепные футболисты. Каждый раз, когда я играл против «Арсенала», матчи получались очень тяжёлыми. Они хорошо контролируют мяч и защищаются как единое целое. Думаю, этот стиль футбола идеально подходит мне, потому что именно так я люблю играть. И, конечно, возможность присоединиться к чемпионам Премьер-лиги — это всегда честь и большой шанс», — приводит слова Гимарайнса официальный сайт лондонского «Арсенала».

«Арсенал» и Бруно согласовали трансфер за сумму в £ 75 млн (€ 87,75 млн). С самим футболистом, по информации СМИ, был согласован контракт на пять сезонов — до лета 2031 года.