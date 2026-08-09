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Ушедший из «Локомотива» Марк Мампасси перешёл в «Русенборг»

Ушедший из «Локомотива» Марк Мампасси перешёл в «Русенборг»
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Центральный защитник Марк Мампасси стал игроком норвежского «Русенборга». Стороны заключили контракт, рассчитанный до конца сезона-2029.

23-летний футболист 31 июля покинул московский «Локомотив», расторгнув соглашение с клубом по взаимному согласию сторон.

Мампасси присоединился к «Локомотиву» в январе 2022 года, перейдя из «Шахтёра». За время выступлений за московскую команду защитник провёл 21 официальный матч во всех турнирах.

Также Мампасси играл на правах аренды за турецкий «Антальяспор», азербайджанский «Туран Товуз» и бельгийский «Кортрейк».

«Я очень рад возможности присоединиться к этому клубу. С нетерпением жду начала работы. Это прекрасная возможность для моего развития как футболиста в большом клубе с богатыми традициями», — сказал Мампасси после перехода.

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