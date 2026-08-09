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Мампасси после прихода в «Русенборг» заявил, что он украинец. В РПЛ он играл как россиянин

Мампасси после прихода в «Русенборг» заявил, что он украинец. В РПЛ он играл как россиянин
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Защитник Марк Мампасси, недавно подписавший контракт с норвежским «Русенборгом», рассказал о сложном периоде своей карьеры, связанном с выступлениями в России.

«Я украинец, и меня продали в Россию ещё до начала конфликта. Всё последующее время было для меня очень тяжёлым. Наблюдать за тем, что происходит на моей родине, крайне тяжело эмоционально. Больше всего на свете я хочу мира и окончания конфликта. Я рад, что оказался в «Русенборге», и готов двигаться вперёд», — заявил Мампасси клубной пресс-службе.

Мампасси родился 12 марта 2003 года в Донецке. Его отец — выходец из Конго, а мать — украинка. В России футболист выступал как россиянин, а в профиле игрока на официальном сайте РПЛ указано российское гражданство.

В январе 2022 года Мампасси перешёл из «Шахтёра» в московский «Локомотив». За железнодорожников защитник провёл 21 официальный матч во всех турнирах. Также он выступал на правах аренды за «Антальяспор», «Туран Товуз» и «Кортрейк».

31 июля 2026 года Мампасси покинул «Локомотив» по соглашению сторон, после чего стал игроком «Русенборга».

* Ряд формулировок изменён или исключён из текста в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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