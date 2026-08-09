«Галатасарай» предложил за Батракова € 20 млн. «Локомотив» не ответил

«Галатасарай» сделал первое предложение «Локомотиву» по трансферу Алексея Батракова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Турецкий клуб предложил за российского полузащитника € 20 млн. «Локомотив» никак не ответил на это предложение турецкой стороны.

Ранее турецкий инсайдер сообщал, что «Галатасарай» достиг соглашения с московским «Локомотивом» по всем условиям трансфера российского полузащитника.

Батраков — воспитанник системы железнодорожников, за первую команду он провёл 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в € 28 млн.