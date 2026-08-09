Кучаев: «Ростов» восемь дней на выезде, хочется домой к семье

Полузащитник и капитан «Ростова» Константин Кучаев сообщил, что не приезжал к семье в Ростов-на-Дону на протяжении восьми дней из-за трёх подряд выездных матчей. В субботу, 8 августа, «Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0) в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ. Изначально игра должна была состояться в Ростове-на-Дону, однако из-за повреждения инфраструктуры стадиона «Ростов Арена», вызванного стихийным бедствием, матч был перенесён в Москву.

31 июля во 2-м туре команда Джонатана Альбы в Химках обыграла столичную «Родину» со счётом 4:2. Во вторник, 4 августа, ростовчане в матче 1-го тура Фонбет Кубка России в Самаре одержали победу над «Акроном» (4:0).

«Жена, дети в Ростове, мы уже восемь дней на выезде. В Новогорске провели всю неделю, уже немного устали и хочется домой к семье. Слава богу, что в воскресенье уже увижу их», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров «Ростов» набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 15 августа примет казанский «Рубин».