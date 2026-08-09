«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед этой игрой «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре красно-белые 16 августа сыграют с «Балтикой» на выезде, а «быки» 15 августа дома примут «Ахмат».