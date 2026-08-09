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Спартак Москва — Краснодар: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ — 2026/2027, где смотреть трансляцию

«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед этой игрой «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре красно-белые 16 августа сыграют с «Балтикой» на выезде, а «быки» 15 августа дома примут «Ахмат».

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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