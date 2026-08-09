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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2026/2027 на 9 августа

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 9 августа
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Сегодня, 9 августа, состоятся четыре матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 9 августа (время московское):

14:30. «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала;
17:00. «Зенит» – «Родина»;
20:00. «Спартак» – «Краснодар»;
20:30. «Рубин» – «Оренбург».

В тройке лидеров чемпионата России располагаются «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», набравшие по шесть очков. Столько же — у махачкалинского «Динамо» и калининградской «Балтики». В нижней части таблицы без набранных очков расположились «Факел» и «Родина». Действующим чемпионом страны является «Зенит».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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