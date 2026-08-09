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Зенит — Родина: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию 9 августа 2026 года

«Зенит» — «Родина»: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московская «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Игорь Капленков из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'    

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с шестью набранными очками. Столько же — у «Спартака», «Краснодара», «Балтики» и махачкалинского «Динамо». «Родина» располагается на последнем, 16 месте без очков на старте сезона.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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