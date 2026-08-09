«Зенит» — «Родина»: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московская «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Игорь Капленков из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с шестью набранными очками. Столько же — у «Спартака», «Краснодара», «Балтики» и махачкалинского «Динамо». «Родина» располагается на последнем, 16 месте без очков на старте сезона.