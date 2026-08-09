15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

СКА-Хабаровск — Спартак Кострома: результат матча 9 августа 2026, счет 1:3, 5-й тур Первой лиги 2026/2027

Костромской «Спартак» одержал волевую победу над «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играли «СКА-Хабаровск» и «Спартак» из Костромы. Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра выступил Виталий Молдован из Краснодара. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Горелишвили – 52'     1:1 Калмыков – 64'     1:2 Бугриёв – 75'     1:3 Бугриёв – 83'    
Удаления: Плиев – 90+1' / нет

Счёт открыл полузащитник клуба «СКА-Хабаровск» Михаил Горелишвили. Хавбек отличился на 52-й минуте встречи. Нападающий «Спартака» Амур Калмыков забил ответный мяч на 64-й минуте. На 75-й минуте защитник Сергей Бугриёв вывел костромскую команду вперёд. На 83-й минуте Бугриёв оформил дубль. На 90+1-й минуте был удалён защитник хозяев Константин Плиев.

«СКА-Хабаровск» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Команда не набрала очков после пяти игр турнира. «Спартак» с 11 очками поднялся на второе место. Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков.

Календарь матчей Первой Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Эксклюзив
Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал решение о переносе матча «Торпедо» — «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android