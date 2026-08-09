Костромской «Спартак» одержал волевую победу над «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играли «СКА-Хабаровск» и «Спартак» из Костромы. Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра выступил Виталий Молдован из Краснодара. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт открыл полузащитник клуба «СКА-Хабаровск» Михаил Горелишвили. Хавбек отличился на 52-й минуте встречи. Нападающий «Спартака» Амур Калмыков забил ответный мяч на 64-й минуте. На 75-й минуте защитник Сергей Бугриёв вывел костромскую команду вперёд. На 83-й минуте Бугриёв оформил дубль. На 90+1-й минуте был удалён защитник хозяев Константин Плиев.

«СКА-Хабаровск» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Команда не набрала очков после пяти игр турнира. «Спартак» с 11 очками поднялся на второе место. Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков.