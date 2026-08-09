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Спартак Москва — Краснодар: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Спартак» — «Краснодар»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
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Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Спартака» и «Краснодара» друг с другом:

Кубок России, Суперфинал. 24 мая 2026 года, «Спартак» — «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.);
РПЛ, 26-й тур, 23 апреля 2026 года, «Спартак» — «Краснодар» — 1:2;
РПЛ, 14-й тур, 2 ноября 2025 года, «Краснодар» — «Спартак» — 2:1;
РПЛ, 17-й тур, 1 декабря 2024 года, «Краснодар» — «Спартак» — 0:3;
РПЛ, 12-й тур, 19 октября 2024 года, «Спартак» — «Краснодар» — 0:3.

С историей личных встреч «Спартака» и «Краснодара» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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